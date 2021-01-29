 

В компании Apple рассказали, сколько человек пользуются их электронными устройствами

29.01.2021, 6:50, Новости дня
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Как сообщил руководитель Apple Тим Кук, в данный момент во всем мире насчитывается 1 миллиард 650 миллионов различных электронных устройств, выпущенных под брендом «яблочной» компании.

По сравнению с началом прошлого года количество активных устройств Apple увеличилось примерно на 150 млн единиц, уточнил Кук. Сейчас более миллиарда используемых гаджетов – это смартфоны iPhone. Остальное – планшеты и компьютеры.

Напомним, что капитализация американской компании Apple на сегодня оценивается в 2,4 триллиона долларов США. Получается, что, купив очередной гаджет в магазине, на котором нарисовано яблоко, вы автоматически увеличиваете капитал компании почти на полторы тысячи «зеленых».



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