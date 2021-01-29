 

Четверть россиян не понимают сути информационной безопасности

29.01.2021, 6:50, Новости дня
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Менеджеры компании Viber провели среди россиян опрос, посвященный подготовке к Международному дню защиты персональных данных. К удивлению для себя, аналитики вынуждены были констатировать, что 25% респондентов вообще не понимают значения слов «информационная безопасность».  

Только две трети опрошенных заявили, что безопасность в цифровом или киберпространстве – это очень важная тема. А 9% сообщили, что такие вопросы их вовсе не волнуют.

Однако почти все участники исследования согласились, что нужно защищать личную переписку. Три четверти респондентов готовы самостоятельно предпринимать для этого необходимые меры, например, выбирать наиболее защищенные мессенджеры. Ограничивать круг общения только близкими и хорошо знакомыми людьми готовы 14% опрошенных.



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