 

Расследование Навального о «дворце Путина» набрало 100 млн просмотров на YouTube

29.01.2021, 6:48, Разное
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Расследование Фонда борьбы с коррупцией* «Дворец для Путина», опубликованное 19 января на ютьюб-канале политика Алексея Навального, набрало 100 млн просмотров. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Скриншот: Иван Жданов

Это видео стало самым популярным на канале Навального в YouTube. Фильм «Он вам не Димон», которое команда Навального опубликовала в марте 2017 года за все это время собрало меньше, чем «Дворец для Путина» — у него более 41 млн просмотров.

ОБНОВЛЕНИЕ

«Расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки. Сразу перестанут грозно шевелить усами», — написал Навальный в инстаграме, сравнив происходящее в РФ со сказкой Корнея Чуковского «Тараканище».

Расследование «Дворец для Путина» приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце.

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В ФБК опубликовали качественные снимки владений, которые расследователи связывают с Путиным, после радикального ремонта, а также показали комнаты во владениях и перечислили другие предметы роскоши, которые, по информации ФБК, можно обнаружить во дворце и прилегающих к нему виноградниках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью это расследование и заявил, что, по его мнению, цель подобных материалов — получение денег жульническими способами.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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