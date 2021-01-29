 

Нонна Гришаева не поверила в смерть Василия Ланового

29.01.2021, 6:40, Разное
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Российская актриса Нонна Гришаева призналась, что сразу не поверила в новости о смерти Василия Ланового. Она до конца думала, что советскому артисту удастся одолеть коронавирус, его кончину она комментировала со слезами в голосе.
На своей странице в Instagram Нонна Гришаева опубликовала один из их совместных фотоснимков, сделанных, когда они играли на сцене. Актриса заявила, что у ее коллеги был невероятный талант и сила духа, поэтому ей до сих пор не верится, что его не стало.

Вместе с Василием Лановым Нонна Гришаева работала на протяжении многих лет. Они играли в театре Вахтангова, а также в рамках фестиваля «Алые паруса». Стоит напомнить, что актера госпитализировали с коронавирусом. В четверг ему резко стало плохо, а о смерти Ланового пояснила его супруга Ирина Купченко.

Источник: politros.com



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