Президент Боливии сообщил о начале вакцинации препаратом «Спутник V» в стране

29.01.2021, 6:38, Новости дня

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Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и начале кампании иммунизации от коронавируса.

Арсе сообщил перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто, что «мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», передает РИА «Новости».

Он принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.

Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.

Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V».