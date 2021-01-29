 

Умер автор «гимна» Латинской Америки

29.01.2021, 6:38, Новости дня
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Аргентинский композитор Сесар Иселья, песня которого стала неофициальным гимном Латинской Америки, умер в возрасте 82 лет, сообщило министерство культуры страны.

Министерство сообщило в Twitter, что Аргентина прощается с «Сесаром Исельей, одним из величайших представителей нашего фольклора». Там отметили, что он был «создателем незабываемых песен», передает РИА «Новости».

Композитор умер в Буэнос-Айресе. В последние годы он страдал от хронической кардиопатии, информирует газета Nacion

В 1969 году Иселья сочинил музыку для песни Cancion con todos («Песня со всеми») на слова поэта Армандо Техады Гомеса. Позднее ЮНЕСКО назвала эту композицию гимном Латинской Америки.



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