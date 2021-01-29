 

Запуск южнокорейского спутника CAS500-2 с Байконура перенесли

29.01.2021, 6:38, Новости дня
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Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-2 с космодрома Байконур перенесен на 2022 год, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2019 года сообщалось об отсрочке старта с 2020 года на начало 2021-го, теперь же «запуск CAS500-2 отложен на 2022 год», передает РИА «Новости».

Еще один источник подтвердил данную информацию, добавив, что задержка связана с неготовностью спутника.

В данный момент на Байконуре готовится к запуску 20 марта аналогичный космический аппарат CAS500-1.

О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией «Главкосмос» (предприятие Роскосмоса) в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами «Союз-2.1а» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Байконур.

Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 – компании Korea Aerospace Industries.

Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 – получение изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).

Ранее Роскосмос раскрыл планы на 2021 год по коммерческим запускам.



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