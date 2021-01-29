 

Водоблоки Thermaltake Pacific V-RTX 3070 поступили в продажу

29.01.2021, 5:56, Новости дня
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Как сообщают профильные СМИ, новые модели водоблоков уже поступили в продажу. Речь идет о Thermaltake Pacific V-RTX 3070, а также о версиях 3080 и 3090.

Напомним, что компания Thermaltake начала производить эти устройства для видеокарт ROG Strix с соответствующей маркировкой, разработанных специалистами Asus.

Характерной особенностью водоблоков является фирменная подсветка в цветах RGB. Благодаря внедренной системе TT RGB Plus, можно программировать световые эффекты, отмечает разработчик. Водоблоки также совместимы с некоторыми другими платами, выпускаемыми под брендом ASUS. Производитель рассчитывает обеспечить большую эффективность работы за счет лучшего охлаждения устройств.



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