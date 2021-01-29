 

Марк Цукерберг обвиняет Apple в недобросовестной конкуренции

29.01.2021, 5:56, Новости дня
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Компания Facebook в пролом году в полтора раза увеличила свою прибыль и сумела заработать более 29 миллиардов американских долларов. И все же ее основатель Марк Цукерберг считает, что Facebook притесняют на рынке, а главной причиной «неудач» он назвал «недобросовестную политику» Apple.

Все дело в фирменном приложении для быстрого общения iMessage, которое «яблочная» компания продвигает на своих гаджетах в первую очередь. Поскольку iPhone традиционно остается в хитах продаж на рынке смартфонов США, Цукерберг считает, что недополучает деньги именно от американцев.

Кроме того, ему очень не нравится новая политика конфиденциальности Apple, которая, по мнению Цукерберга, ограничивает возможности мелких компаний.



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