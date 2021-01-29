L’Express – за Марин Ле Пен собирается проголосовать рекордное число французов

29.01.2021, 5:52, Новости дня

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Лидер Нацобъединения Марин Ле Пен набрала рекордное количество голосов в опросе по поводу гипотетической дуэли с Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов 2022 года. Такой результат впервые позволил сократить разрыв между двумя возможными кандидатами до 4%, что попадает под допустимую погрешность опроса, пишет L’Express со ссылкой на неопубликованную часть исследования Harris Interactive.



Reuters

Президент Эммануэль Макрон смог бы лишь с небольшим отрывом обойти лидера Национального объединения Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, если бы он состоялся в это воскресенье, раскрывает L’Express неопубликованную часть опроса Harris Interactive. Согласно обнародованной части исследования, проведённого для CommStrat и газеты L’Opinion, в первом туре Эммануэль Макрон набрал бы 23—24% голосов, а Марин Ле Пен — 26—27%.

По результатам опроса, глава Нацобъединения набрала рекордные 48% голосов на гипотетическом втором туре президентских выборов, в то время как победа с небольшим отрывом досталась действующему президенту, за которого отдали свой голос 52% избирателей. Такой скромный результат объясняется тем, что Ле Пен готовы поддержать около трети правых, а левые, похоже, не готовы голосовать в пользу Макрона и воздерживаются от участия в выборах.

Компания Harris Interactive отказалась прокомментировать отказ от публикации второй части работы. Однако эксперт по соцопросам рассказал французской газете, что небольшой разрыв между двумя кандидатами попадает под допустимую погрешность исследования, которая является важной для второго тура. По словам специалиста, это частично объясняет, почему результаты не были обнародованы. «Что делает ещё более поразительным небольшой перевес у слагающего полномочия президента», — отмечается в статье.

Таким образом, пишет в заключение L’Express, опрос Harris Interactive прогнозирует самый маленький разрыв между кандидатами президентских выборов 2017 года. Тогда Эммануэль Макрон набрал 24% голосов в первом туре против 21,3% у Марин Ле Пен, однако потом выиграл второй тур, где его поддержали 66,1% избирателей против 33,9%, отдавших голоса за лидера Национального объединения.