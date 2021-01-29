Das Erste – в бундестаге прошёл день памяти жертв холокоста

29.01.2021, 5:52, Новости дня

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В бундестаге состоялся день памяти жертв холокоста, пишет Das Erste. Перед парламентом выступили люди, пережившие холокост, и их потомки. Как отмечает издание, в ряде выступлений подчёркивалось, что проблема антисемитизма и правого экстремизма актуальна до сих пор: в последнее время подобные идеи в ФРГ стали снова набирать популярность.

ЭСТЕР БЕЖАРАНО, бывшая узница Освенцима: Для нас невыносимо, когда снова выкрикиваются нацистские лозунги и нападают на синагоги. Распространяются списки жертв. Правые экстремисты сидят в парламенте.

Эстер Бежарано предостерегает, делая это от имени всех, кто пережил преступления нацистов. Сегодня день, в ходе которого вот уже 25 лет в немецком бундестаге очень тихо. В этот день политики не дебатируют, не спорят, а слушают. Тех, кто сам пережил нацистские времена, или же потомков тех людей: тех, кому по-прежнему приходится бороться с травмой прошлого и страхами настоящего.

ШАРЛОТТА КНОБЛАУХ, президент мюнхенской еврейской общины: Мне было девять, когда нам сказали, что взрослых и детей отправляют в Терезиенштадт. Бабушка либо я должны были отправиться в концлагерь. Моя сильная бабушка приняла невозможное решение.

Бабушка отправилась в концлагерь вместо своей внучки. Шарлотта Кноблаух пережила холокост. Сегодня она произнесла проникновенную речь в бундестаге, чтобы напомнить о жертвах национал-социализма. Поскольку ровно 76 лет назад были освобождены узники концлагеря Освенцим. Там было убито примерно 1,1 миллиона человек, большую часть которых составляли евреи. Вот уже четверть века 27 января является в ФРГ днём памяти.

Однако речь в бундестаге шла не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. Шарлотта Кноблаух отметила, что такие явления, как теории заговора, антисемитизм и правоэкстремизм, становятся всё популярнее. Она напрямую обратилась к партии «Альтернатива для Германии».

ШАРЛОТТА КНОБЛАУХ: Они продолжат и дальше сражаться за свою Германию. А мы продолжим сражаться за нашу Германию.

Президент ФРГ также выступил с предупреждением в рамках своего видеообращения к Всемирному еврейскому конгрессу.

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, президент ФРГ: Самая большая угроза для нас всех исходит от забвения. От того, что мы не будем вспоминать о тех событиях. Какой посыл мы делаем друг другу, если мы терпим расизм и антисемитизм в наших рядах?

В последние месяцы в Германии чаще можно увидеть антисемитские символы. По словам уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом, на изменение ситуации повлияла пандемия коронавируса.

ФЕЛИКС КЛЯЙН, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом: Антисемитизм, прежде всего, проявляется более открыто в интернете, но также и на демонстрациях против антикоронавирусных мер, на которых люди носят нашивки в виде звезды Давида с надписью «непривитый». Значение холокоста преуменьшается, что недопустимо: мы будем сопротивляться этому.

Марина Вайсбанд также выступила в бундестаге с предупреждением. Она — дочь еврейского эмигранта с Украины. Сегодня она говорила как представительница третьего поколения после холокоста.

МАРИНА ВАЙСБАНД: Именно наше поколение должно построить новое общество под портретами наших дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Такое общество, в котором, возможно, когда-нибудь полюбят еврейскую культуру и будут относиться к ней как к чему-то, что само собой разумеется. И только тогда мы в самом деле сможем стать просто людьми.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.

