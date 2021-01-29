 

NewsOne – неизвестные угрожают венграм Закарпатской области Украины

29.01.2021, 5:52, Новости дня
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Сотрудники венгерского консульства в Закарпатской области Украины обратились в полицию в связи с получением писем с угрозами в адрес дипломатов и украинцев венгерского происхождения. Как передаёт NewsOne, правоохранительные органы проводят расследование, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.


Reuters

Сотрудники консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области Украины получили письма с угрозами в связи с приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Как передаёт NewsOne, об этом пишет пресс-служба Нацполиции в регионе.

«27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, следователи проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединённое с угрозами. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.



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