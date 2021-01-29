 

Генсек ООН сделал прививку от COVID

29.01.2021, 5:44, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса.

Гутерриш сообщил в Twitter, что он благодарен «за получение сегодня первой дозы вакцины от (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19».

«Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все», – подчеркнул он.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



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