 

Случаи одновременного заражения двумя штаммами COVID выявили в Бразилии

29.01.2021, 5:44, Новости дня
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Два случая одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса были выявлены у жителей южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, сообщают местные СМИ.

Издание Diario de Canoas сообщило, что, по словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет, передает ТАСС.

Отмечается, что у этих пациентов, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, заболевание протекало в легкой и средней форме.

Вместе с тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Исследователи полагают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане.

Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых южноафриканского и бразильского штаммов.

По мнению Спилки, это также говорит о высокой концентрации различных геномов коронавируса, циркулирующих в стране.

Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах.

Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас.



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