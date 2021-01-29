Синоптики рассказали о погоде в столице
29.01.2021, 5:44,
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Мокрый снег, гололедица, облачная погода и до плюс одного градуса ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.
Днем температура воздуха в городе составит минус один – плюс один градус. В ночь на субботу она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус трех – плюс двух градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.
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