 

Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится

29.01.2021, 5:30, Разное
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Парламентарий полагает, что в противостоянии с США расстановка сил не в пользу России. “Пока мы идем в расчете на русское чудо или, как говорится, авось”, – сказал Федоров.

По его словам, Россия вынуждена обороняться, а Соединенные Штаты продолжат готовить государственный переворот. Он напомнил о масштабных митингах в Хабаровске. США нагнетают внутриполитическую обстановку в России, используют проплаченных провокаторов и заграничных активистов, заявил Федоров.

Вместе с нарастанием протестной активности парламентарий прогнозирует усиление санкций против России. Экономические ограничения направлены в первую очередь против элиты, считает депутат.

США продолжат вести борьбу против России под предлогом нарушения прав человека, отметил Федоров. “Плюс терроризм, плюс сепаратизм, плюс военная компонента”, – сказал законодатель в эфире ютуб-канала “Национальный курс”.

Напомним, что 26 января состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом. Президенты договорились продлить соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. В Кремле заявили, что разговор глав государств был “рабочим и откровенным”.



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