«Google Карты» начнут прокладывать оптимальные маршруты для электромобилей

29.01.2021, 5:02, Новости дня

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Используемый в сервисе «Google Карты» искусственный интеллект позволяет разрабатывать и внедрять новые функции, сообщает разработчик. На очереди новая услуга, предназначенная специально для владельцев электромобилей.

Как известно, запас хода у большинства из них, за исключением дорогих моделей, весьма ограничен. Поэтому электромобили используют с учетом возможности пополнить заряд батареи на станциях, которых в мире пока не так уж и много.

Сервис «Google Карты» поможет владельцам таких машин прокладывать оптимальные маршруты, чтобы не беспокоиться, что аккумулятор сядет еще до того, как они смогут добраться до ближайшей зарядной станции. Все просто, но очень удобно, отмечают представители компании.