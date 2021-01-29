Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD подорожают

29.01.2021, 5:02, Новости дня

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В ближайшее время флагманские модели видеокарт, выпускаемых под брендами NVIDIA и AMD, должны существенно прибавить в цене. С таким прогнозом выступили аналитики рынка.

Напомним, что совсем недавно в мире наблюдалось подорожание бюджетных видеокарт. По мнению экспертов, к повышению цен привела ситуация, сложившаяся в сфере производства видеоускорителей. То же самое будет и в сегменте флагманских видеокарт. Причем, именно за самые дорогие и самые лучшие по основным показателям устройства покупателям придется платить больше.

По данным MyDrivers, повышения цен следует ожидать в феврале. Если у вас есть потребность приобрести видеокарты AMD RX 6000-й серии или NVIDIA Ampere, сделайте это немедленно, советуют специалисты.