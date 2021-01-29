Fox News – «хорошая неделя для Путина» — Никки Хейли оценила начало правления Байдена

29.01.2021, 4:58, Новости дня

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Первые решения администрации Джо Байдена «привели Владимира Путина в экстаз». Такое мнение в эфире Fox News высказала экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По её словам, новый глава Белого дома подрывает энергетическую независимость Америки и спешит продлить СНВ-III, чем лишь укрепляет позиции России.

Вчера президент Байден провёл свои первые телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Президент поднял несколько вопросов, в том числе кибератаку на компанию SolarWinds, задержание лидера оппозиции Алексея Навального и сообщения о том, что РФ назначала награду за головы американских военнослужащих в Афганистане.

Обсудим эту новость с бывшим постпредом США при ООН и экс-губернатором Южной Каролины Никки Хейли. Рады видеть вас. Новый старт в отношениях между Байденом и Путиным. Впрочем, нельзя сказать, что они друг друга не знают. Интересно, как, на ваш взгляд, будут развиваться эти отношения? И, как вы считаете, увеличивается ли давление на Путина в связи с протестами против ареста Навального?

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Доброго утра вам обоим. Путин наверняка сейчас в экстазе. Среди вещей, которые беспокоили его большего всего, было то, насколько мы становились независимыми в энергетическом плане. Президент Байден уже отменил строительство нефтепровода Keystone, начал запрещать добычу с помощью гидроразрыва пластов — это одно.

Вдобавок он поспешил вернуться в СНВ-III. И не просто вернуться, а продлить его на пять лет, что даёт РФ значительное преимущество. Более того, этот договор не включает Китай, чего добивался президент Трамп. Я думаю, для РФ это хорошая первая неделя.

Кстати, о Китае. В The Wall Street Journal вышла статья под таким заголовком: «Пекин…». Простите. «Байден дал залп по Пекину. Первые шаги его администрации были агрессивными, но сохранит ли она это давление?» Как, на ваш взгляд, он будет справляться с Китаем после того, как в течение четырёх лет Майк Помпео и Дональд Трамп придерживались другого подхода в отношении Коммунистической партии Китая?

НИККИ ХЕЙЛИ: На мой взгляд, президент Джо Байден должен воспользоваться тем, что и демократы, и республиканцы считают Китай проблемой. Он является крупнейшей угрозой национальной безопасности.

Нам необходимо провести серьёзную беседу. Возможно, вместо того чтобы торопиться с возвращением в ВОЗ, стоит провести заседание Совета национальной безопасности, посвящённое поведению Китая в тот момент, когда он узнал о COVID, и почему он ничего с этим не делал.

Вместо того чтобы позволять компаниям снова работать с китайскими продуктами, почему бы не призвать Китай к ответу и не заявить им: «Мы не станем продолжать торговлю с вами до тех пор, пока вы не перестанете за нами шпионить и красть нашу интеллектуальную собственность»?

Я хочу сказать, существуют точки воздействия, которыми необходимо воспользоваться президенту. Дело не в том, что республиканцы отрицают всё, что делает Байден. Мы говорим, чем ему следовало бы заняться взамен. И я думаю, таких вещей множество.

Почему бы ему не пообщаться с губернаторами? Я была губернатором. Почему бы не поговорить с губернаторами, прежде чем приостанавливать строительство нефтепровода Keystone? Почему бы не поговорить с губернаторами, перед тем как запрещать фрекинг?

Почему бы не надавить на Иран, который производит ядерное оружие? Почему бы, прежде чем спешно восстанавливать сделку с Ираном, не использовать санкции в качестве инструмента давления? Что касается Китая. Почему бы не призвать их к ответственности за нарушения прав человека, вместо того чтобы торопиться с возвращением в Совет (ООН. — ИноТВ) по правам человека?

Речь идёт о стратегии. О том, чтобы действовать с умом. Байден же нам показывает, что он скорее заинтересован в том, чтобы свернуть всё сделанное президентом Трампом, чем в стратегическом подходе и сохранении уверенного движения Америки вперёд.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.