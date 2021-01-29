La Vanguardia – Норвегию атаковала «красная армия Сталина»

29.01.2021, 4:58, Новости дня

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Даже оккупация Норвегии нацистами не может сравниться с тем, что происходит сегодня: страну атаковала «красная армия Сталина». Как пишет La Vanguardia, речь идёт о полчищах огромных камчатских крабов, которые заполонили норвежские воды. И хотя данные членистоногие являются дорогим деликатесом, они собираются в колонии до десяти тысяч особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидии, моллюски, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара.



Reuters

Норвежцев очень беспокоит теоретически возможное нападение РФ с целью захвата их нефти и природного газа. Сегодня данный сценарий является политической фантастикой, однако, как пишет La Vanguardia, беда пришла оттуда, откуда не ждали: в Норвегию вторглась «красная армия Сталина».

Как отмечает издание, речь идёт о полчищах огромных восьминогих камчатских крабов, которые могут достигать 2 м в диаметре и веса 15 кг. Эти крабы — очень дорогой деликатес, одни принимают членистоногих иммигрантов с распростёртыми объятиями, а другие предпочли бы, чтобы они вернулись домой.

Камчатский краб — это инвазивный вид, прибывший с Камчатки. В 70-х годах советские учёные перевозили крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. Вначале учёные думали, что они не приживутся, однако сегодня крабы обитают не только на территории России, но и на территории соседней Норвегии. Крабы обогнули Нордкап и спустились вдоль берега до Лофотенских островов, скорость их передвижения — 50 км в год. По расчётам, за десять лет они доберутся до Бергена. Там вода уже значительно теплее, однако вопрос в том, остановятся ли они на этом завоевании или адаптируются и продолжат свою экспансию на юг.

До недавнего времени Бугёйнес, расположенный в Варенском заливе, был депрессивной рыбацкой деревушкой с маленькими разбросанными по тундре домиками. «Русское вторжение» изменило жизнь населения Бугёйнеса: сегодня жители зарабатывают, без особых усилий ловя крабов и продавая их по $5 за килограмм.

Однако, продолжает издание, не все так довольны. У рыбаков, специализирующихся на ловле трески и сельди, другие настроения. Гигантские крабы рвут рыбацкие сети своими острыми клешнями, которыми можно с одного раза отрезать человеку палец. Кроме того, крабы и сами поедают рыбу. В Бугёйнесе, расположенном в 500 м к северу от полярного круга, это не имеет особого значения, так как там нет промышленного рыболовства, однако на Лофонтенских островах рыбная ловля — дело, которое кормит.

Кроме того, защитники окружающей среды жалуются, что крабы — природные хищники. Они собираются в колонии до 10 тыс. особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидии, моллюски, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара.

«Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали немцы. Русские, сражаясь с ними, заходили вглубь спорной территории на сотню километров, пока граница не была определена после окончания войны в 1945 году. Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением «красной армии Сталина» — 10 миллионов камчатских крабов», — заключает испанское издание.