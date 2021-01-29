BFM TV – «в здравоохранении не должно быть идеологии» — Меланшон раскритиковал препарат Pfizer и выступил за закупку вакцин у России и Китая

29.01.2021, 4:58, Новости дня

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Глава партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что выбор препарата Pfizer для массовой вакцинации французов создаёт серьёзные проблемы в области логистики, пишет BFM TV. В ходе недавней пресс-конференции политик напомнил, что на рынке есть и другие вакцины, и призвал Францию к сотрудничеству с Россией и Китаем в сфере поставки препаратов.



Reuters

Жан-Люк Меланшон продолжает настаивать, что Франция находится под англосаксонским контролем в области снабжения медицинскими препаратами, отмечает BFM. На пресс-конференции, состоявшейся в эту среду в новой штаб-квартире партии «Непокорённая Франция», её лидер высказался о вакцинах против COVID-19, выразив скепсис по отношению к препарату Pfizer и заинтересованность в вакцине Sinopharm, произведённой в Китае, сообщается на сайте телеканала.

«Я продолжаю утверждать, что широкое распространение вакцины, которая может транспортироваться и вводиться только после хранения при температуре -60 °C, создаёт проблемы с логистикой, которые власть даже представить себе не могла», — предупредил он.

Хотя французский Институт Пастера отказался от идеи разработки вакцины, а фармацевтическая компания Sanofi объявила о длительных задержках в её производстве, экс-кандидат в президенты Франции уверяет, что так и не стал «поклонником» препарата Pfizer.

«На рынке есть другие вакцины… мы не задаёмся вопросом, а не может ли российская вакцина случайно оказаться хорошей …в вопросах здравоохранения идеологии быть не должно. То есть, откуда бы ни пришла вакцина, она желанный гость», — считает Меланшон. Депутат подчеркнул: «Госпожа Меркель… менее глупа, чем вы, и она обсуждает с Путиным возможности производства российской вакцины в Германии».

Меланшон также напомнил журналистам о существовании китайской вакцины, которая, несмотря на всё неодобрение французскими властями политического режима в Пекине, была сочтена достаточно хорошей для использования на Сейшельских островах. Политик также отметил, что, хотя он не взял бы на себя смелость предлагать другим воспользоваться китайским препаратом, сам он согласился бы на его введение, если бы это было предложено. «Да, я бы согласился, потому что мне кажется, что её формула более традиционная, а значит, больше подходит для того, чтобы я задумался о её введении. Но я не претендую на владение истиной», — ответил депутат на вопрос журналиста.