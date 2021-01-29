Мнение: Жирик уходит

29.01.2021, 4:54, Разное

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Интересный слух гуляет по телеграм-каналам – что Жириновский уже в ближайшее время перестанет руководить фракцией ЛДПР в Госдуме, просто потому, что “не позволяет состояние здоровья”. Жириновский у нас – 1946 года, то есть он ровесник Трампа (обоим 74 года). Однако, если про Трампа всерьез обсуждают его перспективы “пойти на второй срок” в 2024 году (одновременно с Путиным, кстати), и он, в принципе, смотрится бодрячком – то про Жирика такого не скажешь.

Честно говоря, я и в 2016 году был почти уверен, что Жириновский уже тогда сойдет с дистанции – вид у него был очень уж стариковский и нездоровый. Но тогда я не угадал, точнее – недооценил пресловутый “инстинкт политика”, такой же, как и, к примеру, у находившегося в предынфарктном состоянии Ельцина в 1996, когда он тем не менее пустился плясать рок-н-ролл вместе с Евгением Осиным на знаменитом концерте “Голосуй или проиграешь”. Настоящие политики – наркоманы власти, и, встав перед угрозой потери “дозы”, они готовы и со смертного одра встать и идти толкать речь перед публикой…

Что, собственно, Жириновский и сделал в 2016 году, будучи уже совершенной развалиной. Объективно говоря, Жириновский, вновь вытянув “ЛДПР” в Думу в прошлые выборы на своем горбу, совершил своего рода подвиг, как там ни оценивай (низко) его самого и его партию.

Но, по всей видимости, даже Инстинкту Политика положен предел – самой природой. Я безмерно удивлюсь, если и в этом, 2021 году Жириновский снова прыгнет выше головы и сумеет провести кампанию “на зубах” (хотя и не исключаю такую возможность). Может и суметь – но я в таком случае признаю его натуральным зомби.

А так, при естественном ходе событий, Жирик “даст отбой”… и после этого неминуемо исчезнет и сама “партия ЛДПР” – как сон, как утренний туман. Как морок, если быть уж совсем точным. Исчезнет – и, бог даст, освободит бренд. Что я никогда не прощу Жириновскому: такое хорошее название загадили! Либерально-демократическая… Такую я бы сам охотно возглавил, ибо по убеждениям – как раз натуральный либерал-демократ, только в их прямом, первозданном значении. Без шлейфа.

И если все ж Жирик уходит (наконец-то!) – неизбежно встает и другой ассоциативно связанный вопрос: когда за ним последует Зюганов? Этот-то перец еще старше – ему в июне 77 стукнет! Портвейн “Две семерки”! Компартия как раз от его ухода едва ли сгинет – скорее, наоборот, воспрянет. Именно поэтому папашу Зю, по всей видимости, будут удерживать до конца… физического.

А в целом предстоящие выборы в ГД кажутся абсолютно бессмысленными с самого начала: ни одной независимой даже условно силы, все “партии” производства Администрации президента и полностью, образцово “никакие”. Какой толк их “избирать”? Оставили бы те 450 клоунов, которые прижились в “парламенте” за предыдущие 5 лет.

Единственно разумным решением не то что для “оппозиции”, а просто для всех, кто хоть как-то озабочен будущим страны, было бы проведение альтернативных выборов во что-нибудь типа “парламента”, “палаты представителей” или чего-то в этом духе. Да только кто, как, где… Грустна наша Россия.