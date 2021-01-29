 

Спутник «Глонасс» временно вывели из орбитальной группировки

29.01.2021, 4:50, Новости дня
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Российский спутник связи «Глонасс-М» №702 (девятая точка) временно вывели из состава орбитальной группировки на техническое обслуживание, сообщили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения.

В Центре сообщили, что аппарат «временно выведен», передает ТАСС.

Данный спутник был запущен 1 декабря 2014 года и введен в систему 15 февраля 2016 года.

В данный момент в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 28 спутников, из них 22 аппарата используются по целевому назначению, два аппарата находятся на этапе летных испытаний, три спутника временно выведены из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат – в орбитальном резерве.

Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата «Глонасс».

Ранее сообщалось, что запуск спутника «Глонасс-К2» перенесли на 2021 год.



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