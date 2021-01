Генсек ООН получил прививку от СOVID-19

29.01.2021, 4:12, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января получил первую прививку от коронавирусной инфекции СOVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

“Мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19 сегодня. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине везде и каждому. В условиях этой пандемии никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности”, – написал он.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.

We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.

With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.

for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W

— António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021

Служба новостей ООН проинформировала, что Гутерришу сделали инъекцию в прививочном пункте, расположенном в одной из школ Нью-Йорка.

Каким именно препаратом привился генсек, не уточняют. В США для иммунизации граждан используют вакцины от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 101 млн человек, умерло 2,18 млн заболевших, выздоровело 55,98 млн.

По информации агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 86,4 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 60 странах.

—