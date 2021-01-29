Смартфоны Huawei Mate 40 и iPhone 12 проверили на водонепроницаемость

29.01.2021, 4:08, Новости дня

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Этот тест на водонепроницаемость смартфонов никто не планировал. Как сообщают СМИ, все получилось не нарочно. Одна девушка-китаянка по невнимательности бросила смартфоны Huawei Mate 40 и iPhone 12 вместе с грязными вещами в стиральную машину и запустила агрегат.

Когда из машины послышался характерный стук электронных гаджетов о вращающийся барабан, исправлять что-то было уже поздно. В общем, в тот момент девушка уже поняла, в какие убытки ввела сама себя.

Однако она все же попыталась спасти аппараты, вытащив их наружу и положив на рисовые зерна, чтобы избавиться от влаги. К удивлению пользовательницы, оба смартфона после этого работали. Правда, у iPhone 12 потрескалось стекло. Но Huawei Mate 40, кажется, не пострадал вовсе.