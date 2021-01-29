 

Компания Samsung договаривается с другими производителями о поставках складных дисплеев

29.01.2021, 4:08, Новости дня
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Разработанные специалистами южнокорейской компании Samsung складные экраны для смартфонов, скорее всего, можно будет встретить на гаджетах, выпущенных под разными брендами. Компания договаривается о поставках другим производителям, в том числе своим прямым конкурентам.

По словам экспертов, в такой маркетинговой политике нет ничего удивительного. Сейчас компания вышла в лидеры по разработке гибких складных экранов для мобильных устройств. Этот момент нужно использовать для получения максимальной прибыли.

С другой стороны, менеджеры Samsung понимают, что лидерство в данном сегменте не вечно. Поэтому лучше уже сейчас поставить других в зависимость от себя и общими усилиями продвигать новую конструкцию на рынке.



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