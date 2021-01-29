Fox News – не время сворачивать войска — Нацгвардия останется в Капитолии до конца марта

29.01.2021, 4:04, Новости дня

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Бойцы Национальной гвардии США продолжат охранять Капитолийский холм до начала апреля, пишет Fox News. По информации телеканала, спецслужбы и ряд законодателей опасаются, что в американской столице всё ещё существует угроза новых беспорядков.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: Срочная новость этого часа на Fox News: Национальная гвардия останется в Капитолии до конца марта. Их развёртывание продлится из-за опасений новых беспорядков. Добро пожаловать на новый час передачи America’s Newsroom. Я Дана Перино.

БИЛЛ ХЕММЕР, ведущий Fox News: А я Билл Хеммер. Доброе утро.

Миссия не окончена. Представители спецслужб предупреждают: не время выводить войска. Нам стало известно, что 11 конгрессменов-республиканцев обратились к исполняющему обязанности министру армии с просьбой провести брифинг о том, как долго планируется оставлять эту охрану.

С нами на связи из Пентагона корреспондент Fox News Лукас Томлинсон. Что стоит за этим решением, Лукас? Доброе утро.

ЛУКАС ТОМЛИНСОН, корреспондент Fox News: Билл, мне сообщили, что ФБР и Секретная служба обратились с данной просьбой. Всё это происходит после того, как новый шеф полиции (Капитолия. — ИноТВ) признала, что (службы правопорядка. — ИноТВ) не справились с защитой Капитолия три недели назад. Конгрессмен Тим Райан присутствовал на встрече.



ТИМ РАЙАН, член комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям: Не позволим национальной гвардии отправиться домой. Мы не собираемся создавать небезопасное окружение для ведения дел в стране, пока не разберёмся с ситуацией.

ЛУКАС ТОМЛИНСОН: Но не все хотят, чтобы в округе Колумбия оставались войска. Сенатор Том Коттон в своей статье для сайта FoxNews написал: «Я состою в комитете по разведке, но мне неизвестно ни о каких конкретных, достоверных сообщениях об угрозах — помимо мечтательной разрозненной болтовни в интернете, — которые оправдывали бы такое продолжающееся военное присутствие».

Кроме того, на сайте Fox News, как вы отмечали, Билл, 11 конгрессменов-республиканцев опубликовали обращение к исполняющему обязанности министра армии, требуя объяснить, почему порядка трёх тысяч бойцов Национальной гвардии останутся в округе Колумбия до конца марта.

В интервью The Washington Post глава Национальной гвардии в округе Колумбия заявил, что Пентагон ограничил его полномочия во время беспорядков 6 января. Мне сообщают, что местное военное руководство вне себя от гнева из-за этой попытки подставить Пентагон. Билл? Дана?

БИЛЛ ХЕММЕР: Спасибо, Лукас.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.