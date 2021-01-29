Мнение: Взгляд из страны дураков

29.01.2021, 4:00, Разное

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Интересная, я погляжу, ситуация складывается в Израиле. Они ведь чуть ли не первыми пошли на тотальную вакцинацию всего населения, купили не торгуясь тьму вакцин – ожидалось, естественно, что при таком раскладе они же первыми “победят вирус”. Тем более – страна-то крохотная, меньше Москвы по населению: чего там, долго ли 9 млн. человек привить? А там, коль уж у всех иммунитет – никакого ковида просто не будет по определению. Бинго?!

Но что-то постоянно встречаю недоуменные указания в сети от самих израильтян – что у них на третью неделю вакцинации смертность от ковида не то что не упала; она растет! И, соответственно, “противоэпидемические меры” только еще более ужесточаются! (хотя, вроде бы – куда уж больше? Израиль и так измывается над своим населением по высшему классу почти с самого начала “пандемии”).

Вот какой разочарованный всхлип опубликовала в своем ФБ пожилая наша репатриантка в Израиль по имени Рина Шпиллер:

“Вот что значит в своё время неверно оценить… ну, вообще всё.

Мы тогда рассуждали: живём теперь в цивилизованной стране, тот же бассейн, в отличие от совка, где их не было в принципе, куда денется? Вон их вокруг полно, только выбирай! Теперь мой позвоночник всегда будет в холе и неге. Ага… Дуля.

Кто может у нас отобрать на очень, очень долгое время право гулять не “по периметру” и строго взад-вперёд? Мы ж не в романе Оруэлла, вы что? Мы даже не в РФ.

Ага. Мы в Израиле, свихнувшемся, …бнутом.

Надо себе максимально облегчить жизнь (думали мы тогда), а то ведь стареем же, непросто будет со своим двором и хозяйством управиться.

Облегчили. Уж облегчили так облегчили! В итоге уже с трудом и с квартирой управляемся. Слабеем потому что.

Если бы мы знали… нет, даже не про пандемию, а про дурье государство, в которое попали! “Упал вдругорядь”. Да что ж такое: из страны дураков – в страну дураков! Вот ведь планида.

Не в магазинах дело (да чёрт бы с ними совсем!), не в “развлечениях” и “аттракциях”! А просто и тупо в возможности поддержать свое бренное тело, свою дряхлеющую тушку на более или менее пристойном уровне…. СМИ со ссылкой на Минздрав и правительство сообщают, что, несмотря на три недели локдауна и потрясающие успехи в вакцинации, когда уже вовсю идёт прививка вторым уколом, ситуация становится только хуже. Одно из двух: либо нам врут во имя политических целей, либо учёные-врачи до сих пор не знают НИЧЕГО про “корону”, колют нам какое-то плацебо и справиться с вирусом вообще невозможно. Либо – либо.

В любом случае, вернуть нам нормальную жизнь никто даже и не думает, речь идёт о дальнейшем “закручивании гаек”. Женю не лечат уже год (необходимый ему вид лечения “заморозили” до окончания шухера), меня лишили напрочь того единственного, что держало на плаву мою тушку в течение долгих лет.

Наша ошибка случилась на той самой развилке. Надо было выбирать автономность существования.

Или ошибка совершилась ещё раньше: когда принималось решение об эмиграции. И ехать надо было всё же не в Израиль”.

Вот так. Но вообще кейс Израиля изумляет особым образом даже на фоне европейских безумств, а особенно в сравнении с ситуацией у нас РФ (откуда Рина с супругом и сбежала в свое время). Что вообще происходит, кто-нибудь может объяснить? Как так получается, что у хитромудрых евреев, купивших “самую лучшую вакцину” и уж скоро год как сидящих в глухом карантине, ситуация только ухудшается – а у нас и Пфайзера нет и не предвидится, и карантинов нет, и всё открыто, и дети в школах, и объявляют, что “эпидемия идет на спад”? Это как? Почему мы в противофазе с остальным миром, не считая совсем уж воробьиные страны типа Китая и Вьетнама (но, опять-таки – в Китае жесточайшее полицейское государство с невероятным уровнем слежки и репрессий, а Вьетнам просто мудро не проводит тестирований, из-за чего и имеет “самый низкий уровень заражений”).