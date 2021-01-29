Следствие просит арестовать напавшего на машину ФСБ тиктокера

29.01.2021, 3:56, Новости дня

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Следствие направило в суд ходатайство об аресте видеоблогера Константина Лакеева, которого подозревают в нападении на автомобиль ФСБ во время несанкционированной акции в Москве, сообщила пресс-служба Пресненского районного суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича… сроком до 23 марта 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

Инцидент произошел 23 января на акции на Цветном бульваре. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди били по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за нападение на автомобиль ФСБ.