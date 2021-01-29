Мнение: Американский Донбасс

29.01.2021, 3:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США вроде бы уже выпали из информационной повестки. Разве что Трамп создает офис бывшего президента, но это чем-то напоминает Лужкова, которого сняли с поста мэра, и он какое-то время на холостом ходу просто не мог без ежедневных совещаний, бумажек и написания распоряжений, а потому сгоряча не сходя с места сделал себе какое-то учреждение с кабинетом, требовал прихода на доклад и подписывал какие-то никому неинтересные документы, рождаемые в его стенах. Запал прошел, «офис бывшего мэра» исчез как дым. Трамп пока тоже еще в запале, он еще мысленно в Белом доме, а потому какое-то время тоже будет генерировать фантомные боли.

Но есть и более важные вещи. Техас не отказывается от проведения референдума о выходе из состава США, но теперь этот процесс переходит в относительно рутинную фазу. Вначале изучат общественное мнение, затем рассмотрят на конгрессе штата, потом — референдум, потом — переговоры по типу Брекзита. Возможно, что по пути к Техасу присоединится кто-то еще.

Любопытно здесь то, что в какой-то мере это все может быть интересно и выгодно демократам. Не выход, конечно — но все, что может случиться вокруг него.

В каком-то смысле сегодня Демпартия будет вынуждена решать проблему Антифа и БЛМ, которые были ее инструментом в 2020 году, но контролировать этих террористов у демократов не очень-то получается. Возникает любопытная аналогия с украинским Донбассом, где с обеих сторон сгорали идейные сторонники русского и украинского мира, перемалывая друг друга ко взаимному удовольствию Порошенко и Путина. Вот ни разу не удивлюсь, если два упыря именно об этом и договорились, играя на публику в немножко другое. Кстати, в новейшей истории такая ситуация уже случалась, когда Саддам Хусейн любезно помог иранским аятоллам сжечь все поколение революционной молодежи, бросая его волнами на иракские позиции, после чего Иран и Ирак остались практически при своих.

Создать в Техасе американский Донбасс и сжечь там вышедших из берегов люмпенов — очень даже рациональное решение. Заодно демократы, которые активно продвигают проект новой «зеленой» энергетики могут подорвать техасскую нефтянку, существенно ослабив ресурсную базу поддержки республиканцев. Сплошные плюсы, только загибай пальцы.

Другой вопрос, что сейчас, пока Техас лишь раздумывает о такой возможности, ему нужно не мешать. А если получится — то и немножко подталкивать. Тем более, что сейчас республиканская партия деморализована, неизбежно появятся перебежчики. Да и Трамп пытается создать свою собственную партию трампистов на базе сторонников-республиканцев, что объективно раскалывает партию.

В общем, пока самая лучшая стратегия у Демпартии — не мешать, а если получится — то и помогать Техасу принять «правильное» решение. А затем — воспользоваться им. Не сказать, что Техас не понимает подобную перспективу, а потому с самого начала (а это началось примерно в декабре, когда стало понятно, что шансы Трампа равны нулю) техасцы вели речь исключительно о мирном и законном процессе. Что, понятно, демократов устроить точно не может.

Что в итоге получится — посмотрим. Но все это будет происходить не очень быстро, хотя и тянуть демократам особого резона нет — карманные террористы БЛМ и Антифа ведут себя всё более непредсказуемо и угрожающе.

—