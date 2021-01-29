 

Две модели смартфонов Xiaomi получили самую быструю зарядку

29.01.2021, 3:14, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источником, компания Xiaomi вскоре проведет презентацию новых моделей смартфонов с быстрой беспроводной зарядкой. По мнению специалистов, это будет самая быстрая беспроводная зарядка в мире, мощность которой составит 67 Вт.

Речь идет о моделях выпущенных под брендом Xiaomi гаджетов Star и Mars. В следующем месяце производитель может представить одну из них под названием Mi 11 Pro, а другая получит название Mi 11 Ultra. Поддержку мощной беспроводной зарядки обеспечит фирменная прошивка MIUI 12.5.

Также инсайдерские источники сообщили о подготовке к выпуску зарядного устройства мощностью 200 Вт и еще одной беспроводной зарядки, которая придет на смену прошлогодней на 55 Вт.



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