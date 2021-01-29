Мнение: Умер Василий Лановой

29.01.2021, 3:08, Разное

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Сообщают, что умер народный артист СССР Василий Лановой. В январе он заболел коронавирусом, что в его возрасте оказалось смертельным.

После себя он оставил массу отличных запоминающихся ролей в отличных советских фильмах.

В 2014-м он приезжал в Севастополь на первый "Бессмертный полк", который мы тогда организовывали в городе.

На память осталась подписанная им и маршалом Язовым грамота, а также впечатление о том, какой огромной популярностью он обладал среди простых людей. Шутка ли, первые отличные роли Лановой сыграл еще в 50х, из которых выделялся "Павка Корчагин". А потом уже были "Алые паруса", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и много чего еще. После развала СССР, как и у многих известных советских актеров с хорошими фильмами у него было похуже, но все же он снимался довольно много и тут, особенно в нулевые.

Мир праху.

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