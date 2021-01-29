 

На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве

29.01.2021, 3:02, Новости дня
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В Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Авторы документа предложили наказывать за соответствующее нарушение реальным сроком.

Уголовный кодекс республики предлагается дополнить новой статьей «Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора», – передает РИА «Новости».

Депутаты рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагают установить за нарушение статьи наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет. Они же зарегистрировали в парламенте другой законопроект, по которому предполагается административная ответственность за нарушение сроков подачи декларации о получении, наличии или прекращении иностранного гражданства или подданства или подачу заведомо ложной декларации. Депутаты предложили штрафовать за это правонарушение на сумму от 340 до 510 тыс. гривен (12 – 18,1 тыс. долларов). Отмечается, что сейчас конституция страны запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

Ранее в республике предложили разрешить иметь украинцам двойное гражданство с Россией, однако при этом они должны быть ограничены в избирательных правах.

В ноябре парламент Украины зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу разработчиков законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места. Эксперты в юридических кругах Украины полагают, что этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта.



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