 

Байден отменил нововведения Трампа в сфере медстрахования

29.01.2021, 3:02, Новости дня
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Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменяющие инициативы предыдущего американского лидера Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было», – сообщил Байден перед подписанием, передает РИА «Новости».

Как сообщил Байден, подписывая указы, «в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них».

Отмена принятого при президенте Бараке Обаме льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.

Это не первый указ Трампа, который был отменен Байденом. Так, в первый же день пребывания в должности президента Соединенных Штатов Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. 



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