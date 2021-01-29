Информация о возрасте и вывозе из Луганска иконы, которую подарили Лаврову, не подтверждена – Минкульт

29.01.2021, 2:24, Новости дня

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Информация о том, что иконе, которую в декабре 2020 года глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, 300 лет – не подтверждена. Об этом заявила замминистра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко 28 января, информирует пресс-служба ведомства.

По словам Фоменко, не имеют подтверждения и сообщения о том, что икону вывезли из оккупированного Луганска.

“У нас есть предварительная экспертиза Национального художественного музея, которая относит эту икону к периоду начала XX века. А вопрос, откуда именно вывезен этот артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства”, – сказала Фоменко.

Она подчеркнула, что Минкульт не давал свидетельство на вывоз иконы за границу. Поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие право собственности или документ, подтверждающий, что он законно с территории Украины вывез эту икону, пояснила Фоменко.

Замминистра рассказала, что Минкульт готов направить своих специалистов в Боснию и Герцеговину для проведения экспертизы.

“Нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу, время изготовления этой иконы. Если боснийская сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, то тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины”, – сказала Фоменко.

27 января посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич договорился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, что Украина направит своих экспертов для изучения иконы.

Скандал с украинской иконой разгорелся в декабре 2020 года, когда министр Лавров находился с официальным визитом в Боснии. СМИ писали, что иконе 300 лет и она вывезена из оккупированного Луганска. Бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Сербии Драган Савич заявлял, что икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей “ЛНР” и “ДНР”.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

В начале января Додик заявил, что вернет 300-летнюю украинскую икону тому, кто ее Додику подарил. Глава президиума страны назвал историю о том, что икона была вывезена с оккупированной территории Украины, “фальшивой”, добавив, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении реликвии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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