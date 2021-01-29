 

Поставки Huawei снизились на 41%

29.01.2021, 2:20, Новости дня
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По данным статистики, объемы производства у китайского индустриального гиганта Huawei упали на 41% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

В среднем за месяц компания отгружала всего по 11 миллионов новых гаджетов, уточняют аналитики. Производитель ощущал острый дефицит современных чипов и не получал нового программного обеспечения. Но самое ужасное, что потребители стали терять уверенность в том, что смогут в дальнейшем пользоваться смартфонами и прочими электронными устройствами, выпущенными под брендом Huawei.

С первого места в мире компания быстро откатилось на шестое. Доля на рынке электроники сейчас составляет только 8%. И это, похоже, еще не окончание снижения показателей.



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