В государственных приложениях РФ обнаружены иностранные трекеры

29.01.2021, 2:20, Новости дня

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Как сообщают представители организации «Информационная культура», большинство мобильных приложений, которые предлагают российские госорганы и коммунальные службы, содержат иностранные трекеры, при помощи которых собирается информация о поведении пользователей.

Особенно много их в программах для Android, отмечают эксперты. Когда они проверили 44 государственных приложения, то 88% из них нашли минимум один трекер. Причем, большинство из них работали на американские коммерческие структуры.

При помощи таких устройств легко отследить, где вы бываете, какую рекламу просматриваете, какие покупки делаете, во что играете и т.д. Только половина трекеров также помогает оптимизировать работу самих приложений.