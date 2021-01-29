 

Устроившего драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца арестовали

29.01.2021, 2:08, Новости дня
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Задержанного за нападение на ОМОН в ходе незаконной акции в Москве уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева отправили под арест, сообщила пресс-служба Пресненского суда столицы.

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухаммада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, на срок до 23 марта», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. Ему предъявлено обвинение.

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призывал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, в Чечне не пытаются «отмазать» Джумаева, если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.



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