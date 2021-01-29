Украина ввела новые санкции против России

29.01.2021, 2:08, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 №564-27т» (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте на сайте президента Украины.

Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено, передает РИА «Новости».

«Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», – говорится в тексте.

В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.