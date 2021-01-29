 

Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску

29.01.2021, 2:08, Новости дня
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (занимал пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тыс. крон (около 465 долларов) за отказ от ношения противоэпидемической маски во время празднования годовщины образования республики, сообщило Чешское ТВ.

«Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики (28 октября 2020 года) и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее за отказ от ношения маски во время митинга на Староместской площади в сентябре 2020 года Клаус уже был оштрафован на 3 тыс. крон (около 140 долларов). Возможно, его ждут дальнейшие денежные штрафы, поскольку он появлялся без маски на торжествах в честь годовщины «бархатной революции» в ноябре и во время демонстрации противников правительственных мер против коронавируса, которая состоялась в декабре 2020 года на Староместской площади.

По словам помощника экс-президента, Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы. При этом Клаус неоднократно заявлял, что кабмин Чехии своими мерами нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику.

В то же время ряд местных СМИ полагает, что действия экс-президента, который в августе будет отмечать 80-летний юбилей, возможно, вызваны его стремлением лишний раз напомнить о себе.

С октября 2020 года в Чехии действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. В Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом достигло 956 155. С диагнозом COVID-19 умер 15 791 житель республики. 



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