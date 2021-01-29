 

Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами

29.01.2021, 1:14, Новости дня
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Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур – три раза в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, три рейса в неделю)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней – не более одного.

Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания «Сингапурские авиалинии» возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва – Сингапур до приостановки полетов был «Аэрофлот», на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов.

В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.

Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию.



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