Захарова рассказала о блокировке аккаунтов российских посольств за рубежом

29.01.2021, 1:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Крым24».

По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать. «Мы с этим сталкиваемся регулярно», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа. «Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы», – сказала Захарова.

Президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор.

Перед этим в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.