Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

29.01.2021, 1:14, Новости дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители Госдумы и Мосгордумы отреагировали на сообщения о смерти народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его легендарным актером.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть… Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста, отметив, что он был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. «Лановой… Главное для меня – настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память», – написала Захарова в Facebook.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Ланового увековечат в Москве памятной табличкой. «Здесь важно понять, где и как, а так, конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами. Конечно, обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник», – сказал Герасимов РИА «Новости».

Он отметил, что за Лановым остается звание «Почетный житель Москвы», которого он был удостоен в декабре 2020 года. «Кошмар, просто кошмар…. Он обладатель всех четырех наград за отечество, имеет награду московскую, которую мы не так давно ему вручили… Он остается почетным москвичом среди тех, кто тоже ушел из этой жизни, это редкая награда, он один из редких людей, которые получили эту награду… Грустно», – отметил Герасимов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового, назвав его легендарным человеком, патриотом, великим актером. «Ушёл Василий Лановой… Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный человек. Патриот, великий актер, Почетный житель Москвы. Вечная память, Василий Семенович», – написал он в Twitter.

Писатель, главный редактор журнала «Юность», замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов заявил, что «Василий Семёнович Лановой был мужественным и харизматичным артистом, разносторонне талантливой личностью. Он жил всерьез, и хотя десятилетиями блистательно играл, в главном – в его чувствах и переживаниях, в любви к стране – не было игры, а была глубокая сила серьезности».

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что организация навсегда останется памятником Лановому, который был одним из основателем этой акции.

«Это ужасная потеря для всех, кто любил творчество Василия Семеновича (Ланового)… За эти последние годы с точки зрения сохранения памяти о героях (Великой Отечественной) войны он сделал очень много. Наше движение и шествие «Бессмертный полк» навсегда останется своеобразным памятником Василию Лановому», – сказала Цунаева.

Лановой был «душой и сердцем» «Бессмертного полка» не только в России, но и за рубежом, добавила Цунаева. «Мы сейчас общаемся с ребятами, которые помогают координировать «Бессмертный полк» за пределами нашей страны. Соотечественники очень скорбят. Конечно, это невосполнимая утрата», – отметила она.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой. «Василий Семенович Лановой. Яркий и бесконечно талантливый, добрый, справедливый, мудрый. Великий. Невосполнимая и горькая утрата. Глубокие соболезнования родным и близким, коллегам по театру. Вечная память. Царствия Небесного», – написал Толстой в Facebook.

Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни. 2 января Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели COVID-19. Они были госпитализированы. 28 января стало известно, что Лановой переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния.