Эксперты назвали самые распространенные симптомы заражения «британским штаммом»

29.01.2021, 1:12, Разное

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Исследование ONS проводилось на основании данных опросов жителей Великобритании, у которых подтвердился COVID-19 с 15 ноября по 16 января — именно в этот период новый штамм начал активно распространяться на территории страны.

Пациенты, включенные в исследование, отвечали на вопросы о том своем самочувствии за минувшие семь дней. Результаты опроса показали, что число пациентов, которые пожаловались на кашель, заметно увеличилось: 35% опрошенных против 27% ранее. Также специалисты отметили увеличение доли зараженных, которые жалуются на боль в горле, усталость, мышечные боли.

«Потеря вкуса и обоняния при заражении новым вариантом SARS-Cov-2 встречается значительно реже по сравнению с более ранними вариантами», – сообщили авторы документа. При этом доля пациентов, сообщивших о головной боли и расстройствах желудочно-кишечного тракта, не изменилась.

Как сообщил профессор молекулярной онкологии в Университете Уорика (University of Warwick) Лоуренс Янг (Lawrence Young), поскольку новый вариант SARS-Cov-2 более заразен, вероятно, у инфицированных людей выше вирусная нагрузка, что может влиять на изменение симптоматики.

«БРИТАНСКАЯ» МУТАЦИЯ КОРОНАВИРУСА: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Вирусы, включая SARS-CoV-2, мутируют сравнительно часто. Далеко не каждая мутация вызывает беспокойство со стороны правительств и медицинских организаций. Тревога по поводу потенциальной опасности новых штаммов часто остается ложной. Разбираемся, что сегодня известно о новом «британском» штамме SARS-CoV-2.

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Напомним, первые сообщении о выявлении нового штамма коронавируса B117 появились 19 декабря в Великобритании. В ответ на потенциально опасность в воскресенье многие страны, включая Россию, ввели защитные меры, включая временную отмену полетов в Великобританию. По данным ВОЗ, на сегодняшний день «британский штамм» выявлен в 33 странах.

Ученые указывают, что в новом штамме необычно большое количество мутаций – 17 – по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, который был обнаружен в Ухане. Восемь из этих мутаций – на шиповидном белке, который отвечает за инфицирование. Некоторые их них потенциально могут влиять на способность вируса инфицировать людей.