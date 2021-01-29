 

Сенатор Сандерс собрал на мемах со своим изображением $1,8 млн

29.01.2021, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс собрал $1,8 млн на благотворительность за счет продажи товаров с его ставшим популярным изображением. Об этом пишет CNN.

Свитшоты ($45) и футболки ($27) с фотографией сенатора, сделанной на инаугурации Джо Байдена, его команда начала продавать 21 января. Первую партию свитшотов раскупили за менее чем 30 минут. На выходных добавили больше позиций, но все распродали до утра понедельника 25 января.

Собранные деньги распределят в родном штате Сандерса Вермонте между несколькими благотворительными организациями, которые заботятся о пожилых людях и детях.

Политик не единственный, кто использует вирусный момент как шанс собрать деньги на благотворительность. Американское фотоагентство Getty Images все доходы от продажи знаменитой фотографии Сандерса передаст компании Meals on Wheels America – она заботится о людях, которые самостоятельно не могут сходить в магазин. 

Производитель верхней одежды Burton Snowboards, которую Сандерс носил в день инаугурации, пожертвовал 50 курток департаменту по делам детей и семьи Берлингтона от имени сенатора.

Сам Сандерс 23 января отметил в интервью телеведущему Сету Мейерсу, что не ожидал такой популярности. “Мы знаем кое-что о холоде здесь, в Вермонте, и не слишком беспокоимся о моде”, – написал он.

https://www.facebook.com/berniesanders/videos/763418914292859/

Инаугурация Байдена – не первое мероприятие, во время которого обратили внимание на варежки Сандерса. В прошлом году сенатор был в них на Женском марше в Нью-Гемпшире. После этого у варежек появился собственный аккаунт в Twitter.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Украину идут похолодание и метели – ГСЧС

09.09 / Ефремов поделился впечатлениями о первой ночи в СИЗО

02.08 / Дневной митинг в поддержку Фургала в Хабаровске не состоялся

24.12 / До мінус 30: українські аптеки знижують вартість ліків

09.07 / Эксперт назвал усилия Памфиловой главной причиной идеальной организации голосования

02.08 / Пушков указал на попытку Украины, Литвы и Польши столкнуть Белоруссию и Россию

10.09 / Лукашенко заявил, что «нагадившим» на улицах Минска придется заплатить

02.07 / Байден обошел Трампа по сбору средств на избирательную кампанию в июне

19.08 / Электрокар Volkswagen ID.4 дебютирует через несколько недель

27.06 / Для посещения крымских санаториев отменили справку о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска