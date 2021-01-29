“Плевок в сторону дипломатов”. Советник Порошенко Елисеев ответил на слова Зеленского, что “никто не думал” о Крыме до него

29.01.2021, 0:36, Новости дня

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Внешнеполитический советник пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что до него “никто не думал о возвращении Крыма”. Свое мнение он высказал в эфире телеканала “Прямий”.

“Это, по сути, был плевок в сторону дипломатов, тех, кто действительно этим занимался, и наших крымскотатарских патриотов. Это был плевок в лицо нашим партнерам. Кто ввел санкции? Европейский союз, американцы”, – подчеркнул он.

Елисеев вспомнил декларацию тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео в 2018 году, в которой он заявил, что Россия, аннексировав Крым, “действовала недостойно великой нации”, и другие заявления США.

“Первая резолюция, которая была в 2014 году, а затем в 2015-м, 2016-м о правах человека, потом следующая резолюция по милитаризации Крыма. А использование международных судебных структур? Чего стоит только одно решение Международного суда ООН, который начал содержательное рассмотрение этого дела в отношении постоянного члена СБ ООН – России”, – напомнил дипломат.

Елисеев подчеркнул, что сама идеология Крымской платформы была заложена при президентстве Порошенко, и посоветовал “дипсоветникам показать президенту какие-то справки и почитать”.

Он возмутился тем, что Зеленский “даже не ввел санкции за строительство Керченского моста Путиным”, и заявил, что слова президента – “следствие полного непрофессионализма нынешней власти”.

“Когда говорят, что до Зеленского никто не занимался Крымом или что благодаря Зеленскому крымский вопрос вынесли на передний план, – это абсолютная, скажу недипломатично, ложь и неправда… Президент государства должен говорить объективную информацию – нравится им это, не нравится. Но по крайней мере это не должно огорчать наших партнеров”, – прибавил Елисеев.

Сегодня Зеленский заявил, что “никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти”, и выразил уверенность, что Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

До прихода Зеленского к власти страны Запада ввели санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ.

В частности, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014-го и 2015 года, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Европейский союз, США и ряд других государств ввели против России санкции за оккупацию Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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