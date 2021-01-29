 

В Николаеве водитель сбил патрульную и пытался уехать с места ДТП

29.01.2021, 0:36, Новости дня
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28 января примерно в 20.00 на улице Крылова в Николаеве экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.

“Во время проверки документов у нарушителя водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы. Водитель попытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации”, – отметили в сообщении

Патрульные догнали водителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания мужчина сопротивлялся, вел себя неадекватно. В полиции заявили, что у нарушителя были признаки сильного алкогольного опьянения.

Пострадавшую сотрудницу полиции госпитализировали с предварительным диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти”. 

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2823476407920875

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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