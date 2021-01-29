В Никополе мужчина бросил рабочее взрывное устройство на территорию детского сада

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29.01.2021, 0:36, Новости дня
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Полиция Никополя задержала мужчину, который 27 января бросил самодельное взрывное устройство на территорию детского сада, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате взрыва никто из детей и взрослых не пострадал

27 января днем на территории детского сада вблизи котельной прогремел взрыв. Заведующая детским учреждением вызвала полицию. Правоохранители изъяли остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

ВИДЕОВидео: Поліція Дніпропетровщини / Youtube

Полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в хулиганских действиях. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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