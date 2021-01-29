Суд арестовал напавшего на машину ФСБ тиктокера

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29.01.2021, 0:20, Новости дня
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Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича сроком до 23 марта 2021 года», – передает сообщение Кокая РИА «Новости».

Как уточнили в суде, блогеру вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»), предусматривающие максимальные наказания семь и пять лет лишения свободы соответственно.

Инцидент произошел 23 января на акции на Цветном бульваре. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди били по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за нападение на автомобиль ФСБ.



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