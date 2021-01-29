Политика: Ветераны Донбасса и патриоты изменят лицо «Справедливой России»?

29.01.2021, 0:20, Разное

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Признание республик Донбасса, отмена ЕГЭ и госрегулирование цен на основные товары. Таковы цели новой политической силы, которая образовалась в четверг в результате слияния «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду». Объединение должно произвести кумулятивный эффект на думских выборах, рассчитывают участники альянса. Насколько оправдан их расчет?

В четверг лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, глава партии «За правду» Захар Прилепин и руководитель «Патриотов России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении трех политических сил. После официального слияния образуется левопатриотическая партия с рабочим названием «Справедливая РФ – За правду» (СРЗП). Таким образом, перестает существовать партия «Патриоты России», существующая уже полтора десятилетия, и партийный стартап «За правду», появившийся менее года назад.

Церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории РФ – бывшем Музее революции. В обнародованном манифесте об объединении трех партий важнейшей целью названа эволюция РФ в сторону социально ориентированной экономической модели. В 12 пунктах манифеста, в числе прочего, говорится о том, что партия будет бороться за госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, на топливо, лекарства и продукты первой необходимости. Вновь образованная партия выступает за прогрессивное налогообложение для богатых, за искоренение коррупции и реформу образования – отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы. «За правду», которую называли партией ветеранов Донбасса, по всей видимости, привнесла в общую повестку поддержку соотечественников и требование признать право ДНР и ЛНР на самоопределение.

О намерении справедливороссов объединиться с двумя малыми левыми партиями стало известно неделю назад. Тогда Миронов сообщил, что рассчитывает сохранить пост главы укрупнившейся структуры. Представители «За правду» и «Патриотов России» заявили – единая левопатриотическая сила рассчитывает взять второе место на выборах в Госдуму-2021.

В экспертной среде появление нового игрока на старте думской кампании назвали значимым событием на партийном поле. Но среди избирателей пока лишь 28% респондентов слышали об объединенном левом проекте, сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Данные телефонного опроса, который социологи провели накануне, эксперт представил на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Несмотря на то, что пока резонансность не очень высока, при ответе на вопрос о допустимости проголосовать за объединенную партию уже сегодня 46% заявляют о том, что они рассматривают для себя такую возможность», – рассказал Мамонов. При этом социологи подчеркивают, что «рассматривать возможность голосования» – совсем значит, что ответившие так выберут «Справедливую Россию – За правду» в избирательном бюллетене. Судя по тому же опросу ВЦИОМ, лишь 10% определенно готовы сейчас проголосовать за СРЗП.

Это, впрочем, более высокий показатель, чем у каждой из трех партий по отдельности. «Ранее социология демонстрировала готовность 6% россиян проголосовать за «Справедливую Россию», а за остальные – в пределах 1-2%», – сообщил Мамонов. По его оценке, «объединение принесло определенный кумулятивный эффект».

О кумулятивном эффекте от сложения сил говорили и представители трех объединившихся партий, приглашенные на круглый стол ЭИСИ. Первый зампред партии «За правду», бывший советник главы ДНР Александр Казаков, «по донбасской привычке» (как он сам выразился) вел речь о «расширении зоны поражения электорального поля».

«Я внимательно изучил программы коллег и могу сказать, что если сложить программы, совпадение будет процентов 90», – заметил первый зам Прилепина. По словам Казакова, после того как идеологический манифест прошел согласования трех сторон, партийцы выработают согласованную программу – «сядем без журналистов в тишине, и поработаем».

Залогом успеха объединенной партии на осенних выборах в Думу в ее руководстве считают растущий в РФ – как и в мире в целом – запрос на умеренную левую повестку. «В обществе сложился синтез социальных, патриотических и демократических ценностей. Так случилось, что в политическом поле он не реализован до сих пор. Есть партии, которые стараются выразить этот синтез. Идеологических расхождений при этом, между партиями нет», – настаивал советник лидера «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.

«Мы объединены на уровне конкретных требований – чтобы была прогрессивная шкала налогообложения, как во всех развитых не офшорных странах. Реальная борьба против коррупции – не драки с ОМОНом на улице, а создание правил, которые позволят бороться с коррупцией как явлением», –

перечислил Делягин. Он также упомянул «требование ограничения произвола монополий». Базовые левые требования, по мнению экономиста, «поддерживают даже те, кто считает себя молодыми либералами».

«Люди хотят появления левой партии, которая был воплощала идеи социальной справедливости. Партия сформировалась неожиданно, а с другой стороны ожидаемо – о чем говорят и социологи», – подчеркнул член экспертного совета партии «За правду», публицист Николай Стариков. По его оценке, «партия имеет все возможности и потенциал занять, как минимум второе место на выборах в Госдуму и законодательные собрания».

Судя по заявлению первого зампреда партии «Патриоты России» Надежды Корнеевой, объединенная партия рассчитывает в первую очередь потеснить коммунистов. Корнеева, которая в прошлом возглавляла организацию КПРФ в Рязанской области, ставит в вину Зюганову и другим лидерам Компартии отказ от серьезной политической борьбы.

«КПРФ пользуется уважением у определенного рода избирателей. Хотя, могу сказать, что моему отцу 97 лет, он участник войны, и он ушел со мной из КПРФ в «Патриоты России», когда понял, что Коммунистическая партия не борется по-настоящему за власть, – заметила Корнеева. – Новая объединенная партия будет бороться серьезно за власть, за защиту национальных интересов. Призываем КПРФ присоединиться к нашему объединению и создать наконец мощную социалистическую левую партию».

«КПРФ пытается консолидировать левые силы, но у нее не очень получается.

Не в их пользу говорит то, что партия, позиционирующая себя как патриотическая, голосовала против закона об иностранных агентах, который препятствует вмешательству в выборный процесс», – заметил первый замглавы фракции «СР» в Госдуме Михаил Емельянов. Он считает, что новая партия будет более последовательной в своих патриотических убеждениях и таких ошибок или сознательных провокаций допускать не будет.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что коммунисты вряд ли откликнутся на тот призыв, но назвал атаки на КПРФ «правильной тактикой». «Сейчас важны буря и натиск. Инициатива за инициативой. Партию не присоединить, а вот некоторых перспективных коммунистов могут переманить», – написал он в Telegram, комментируя призыв Корнеевой к КПРФ.

Объединенная партия на базе «Справедливой России», «За правду» и патриотов вполне может стать притягательным проектом для левых, считает политолог, но для успеха нужно быть более яркими и активными. «Если Миронов, Прилепин и Семигин будут вести себя как прежде, результата не будет», – предупредил эксперт.

Сочетание левой и патриотической идеологии в перспективе может принести СРЗП второе место в Думе, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он согласен с тем, вопрос о социальной справедливости становится главным в мировой повестке дня, примером чего может служить речь Владимира Путина на Давосском онлайн-форуме. «Президент говорил об угрозе роста неравенства в мире, о том, что только путем солидарности можно преодолеть пандемические и постпандемические вызовы, о мировой экономике, где человек должен быть не средством, а целью», – напомнил эксперт.

«Когда у нас появляется новая левая надежда, это очень хорошо, это в мировом тренде», – подчеркнул Мартынов. «Левая надежда» – готовый слоган для партии, возьмем на карандаш», – заметил Стариков. «Но все, конечно зависит от качества работы, которую вам предстоит проделать, от того, насколько вы сможете привлечь незадействованный электорат», – указал Мартынов.

Свыше 50% в РФ в той или иной мере разделяет левые идеи, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. При этом он согласен с мнением, что доминирующая на левом флаге КПРФ не может удовлетворить этот запрос.

«Гигантский ущерб репутации Компартии нанесло выдвижение в президенты в 2018 году Павла Грудинина – открытого олигарха со счетами в Лихтенштейне и Австрии и офшорами в Белизе. Это позор для левой партии. К тому же, мы видели, что 23 января функционеры КПРФ либо присутствовали на несогласованных акциях, либо прямо поддержали Алексея Навального, очевидного либерала и агента Запада, – считает Матвейчев. – У меня, и у многих других просто нет слов».

Эксперт указал и на ошибку «Справедливой России», которую та совершила в ходе предыдущего слияния с другими политическими силами: «Справедливая Россия» в 2006 году совершила большую ошибку, когда при объединении с «Родиной» и Партией пенсионеров поглотила их. Вместо того, чтобы усилить себя новыми субъектами, она их переварила и этим навредила себе. У партии серое, популистское невзрачное лицо. Я с тревогой думаю, не случится ли та же история с «Патриотами» и «За правду».

Матвейчев признался, что не подписался бы под объединительным манифестом, потому что считает его популистским. «Манифест без популизма не обойдется, – заметила в ответ Корнеева, – Но я абсолютно уверена, что мы выработаем серьезную программу стратегического развития России. У наших трех партий серьезный интеллектуальный потенциал».

«Популизм» происходит от слова «народный». Если наша будущая программа будет излишне народной, не вижу в этом особых проблем», – в свою очередь указал Казаков. – «Вряд ли мы сразу получим контрольный пакет, чтобы повернуть курс развития государства, поэтому будем предлагать в своей программе-минимум тот набор требований, который надо выполнить сегодня».